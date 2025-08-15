Die Ölpreise sind am Freitag kurz vor einem mit Spannung erwarteten Gipfeltreffen der Präsidenten von den USA und Russlands gefallen. Seit dem Morgen standen die Notierungen aber nur vergleichsweise leicht unter Druck. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete 66,36 US-Dollar. Das waren 48 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI mit Lieferung im September fiel um 58 Cent auf 63,38 Dollar.