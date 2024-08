Die Ölpreise haben sich am Dienstag wenig verändert. Nachdem sie am Morgen unter Druck gestanden hatten, konnten sie ihre Verluste bis zum Nachmittag wieder wettmachen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete zuletzt 77,63 US-Dollar. Das waren drei Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verharrte auf 74,37 Dollar.