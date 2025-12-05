Die Ölpreise haben am Freitag nur minimal nachgegeben und damit das Niveau nach der jüngsten Erholung gehalten. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar fiel zuletzt um vier Cent auf 63,22 US-Dollar. Ein Barrel der US-Sorte WTI kostete 59,56 Dollar, das waren elf Cent weniger als am Vortag.