Die Ölpreise haben sich am Donnerstag nach der jüngsten Schwäche kaum verändert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kostete am Morgen 61,04 US-Dollar. Das waren zwei Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Juni fiel um fünf Cent auf 58,16 Dollar.