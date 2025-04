Nach dem Preissprung am Vorabend haben die Ölpreise am Donnerstagmorgen leicht nachgegeben. Am späten Mittwoch hatten die Preise sich deutlich erholt, nachdem US-Präsident Donald Trump im internationalen Handelskonflikt zurückgerudert war und bestimmte, gerade in Kraft getretene Zölle für 90 Tage ausgesetzt hatte. Gleichwohl gilt das für China explizit nicht: Für chinesische Einfuhren hob Trump den Zollsatz vielmehr noch mal an - auf insgesamt 125 Prozent.