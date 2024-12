Die Ölpreise haben sich am Donnerstag so gut wie nicht verändert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 73,60 US-Dollar. Das waren 2 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung fiel um 1 Cent auf 70,09 Dollar.