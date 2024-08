Die Ölpreise sind am Montag weiter deutlich gefallen. Nachdem die Notierungen im frühen Handel nur leicht gesunken waren, haben sie seit dem Mittag ihre Talfahrt der vergangenen Handelstage wieder aufgenommen. Eine allgemein trübe Stimmung an den Finanzmärkten mit einem heftigen Kurseinbruch an den asiatischen Börsen zog auch die Ölpreise mit nach unten.