An den ersten beiden Handelstagen der Woche hatten die Ölpreise unter schwachen Wirtschaftsdaten des wichtigen Ölimportlandes China gelitten. Nun stützten Lagerdaten aus den USA die Kurse. Nach Angaben des American Petroleum Institute waren die Lagerbestände in der vergangenen Woche erneut und beträchtlich gesunken. Dies würde den vierten Rückgang in Folge bedeuten, falls die im Handelsverlauf erwarteten, offiziellen Zahlen der Regierung diesen Trend bestätigen sollten. Sinkende Lagerbestände deuten auf ein knappes Angebot an Rohöl hin, was die Ölpreise entsprechend steigen lassen kann./la/stk