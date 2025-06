Die Bewegungen der Ölpreise hielten sich aber in Grenzen. Rohstoffexperten hatten in den vergangenen Tagen mehrfach darauf hingewiesen, dass der Ölmarkt derzeit ausreichend versorgt sei. Der Beginn der israelischen Angriffe auf den Iran hatten am vergangenen Freitag einen starken Preissprung am Ölmarkt ausgelöst. Seit Beginn der Woche ging es mit den Ölpreisen zwar teilweise weiter nach oben, der Anstieg fiel aber bisher deutlich schwächer aus.