In der Spitze stiegen die Rohölpreise zum Wochenstart auf den höchsten Stand seit Ende Mai. Unterstützung erhielten sie durch den etwas schwächeren Dollar. Fällt der Dollarkurs, führt das meist zu einer höheren Nachfrage nach Erdöl, weil der Rohstoff in der US-Währung gehandelt wird. Auch die überwiegend stabilere Stimmung an den Aktienmärkten übertrug sich auf den Ölmarkt.