Die Ölpreise sind am Freitag deutlich gefallen. Nachdem sich die Notierungen nach zum Teil kräftigen Kursschwankungen im Verlauf der Woche zunächst stabilisiert hatten, gerieten sie am Nachmittag wieder unter Druck. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete zuletzt 78,90 US-Dollar und damit 1,04 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,69 Dollar auf 74,22 Dollar.