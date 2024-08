Der Preis für Brent-Öl aus der Nordsee ist bereits den dritten Handelstag in Folge gefallen. In dieser Zeit ging es mehr als vier Dollar je Barrel nach unten. Am Markt wurde vor allem auf jüngste Fortschritte bei den Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg verwiesen. Dies habe die Sorge vor einer weiteren Zuspitzung der geopolitischen Lage in der ölreichen Region des Nahen Ostens gedämpft.