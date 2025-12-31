Die Ölpreise sind am Mittwoch am letzten Handelstag des Jahres leicht gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete zuletzt 61,25 US-Dollar. Das waren 8 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Februar sank um 10 Cent auf 57,85 Dollar.