«Solange die Transporte durch Hormus nicht vollständig normalisiert sind und der Verhandlungsprozess zwischen den USA und Iran unsicher bleibt, dürften die Ölpreise hoch und volatil bleiben», sagte Linh Tran, Marktanalyst bei XS.com in Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam, der Nachrichtenagentur Bloomberg.
Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit am Ölmarkt steht weiter die Strasse von Hormus, durch die in Friedenszeiten rund ein Fünftel des weltweiten Öl- und Flüssigerdgas-Handels läuft. Der kommerzielle Schiffsverkehr durch die Meerenge bleibt eingeschränkt, während die neuen Spannungen in den US-iranischen Beziehungen die Unsicherheit für die Schifffahrt erhöhen./stk/stw
(AWP)