Die Ölpreise haben Dienstag im frühen Handel etwas nachgegeben. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent zur Lieferung im August fiel auf 94,12-Dollar. Das waren 0,91 Prozent weniger als am Vortag. Am Montagnachmittag war der Ölpreis zunächst stark gestiegen, als Meldungen die Runde machten, der Iran werde aus Protest gegen die Eskalation Israels im Libanon den Austausch mit den USA einstellen. Am frühen Montagabend waren die Notierungen nach gegenteiligen Signalen von US-Präsident Donald Trump wieder deutlich gefallen. Für zusätzliche Verwirrung sorgten unterschiedliche Schilderungen eines Telefonats zwischen Trump und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu über die Kämpfe im Libanon.