Am Markt wurde auf Sorgen vor einer schwachen konjunkturellen Entwicklung in China verwiesen. In den vergangenen Tagen verschärfte sich die Krise auf dem Immobilienmarkt, was die Entwicklung der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt insgesamt bremst. Mit dem Immobilienentwickler Country Garden steckt ein weiteres Unternehmen in Zahlungsschwierigkeiten.