Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März sank um 13 Cent auf 78,37 US-Dollar. Für ein Barrel der US-Sorte WTI wurden 74,48 Dollar gezahlt und damit 18 Cent weniger als am Freitag. Seit dem Morgen hielten sich die Preisbewegungen am Ölmarkt in engen Grenzen.