Rohstoffexperte Warren Patterson von der ING Bank sprach von einer eher pessimistischen Stimmung am Ölmarkt. Er sieht aber nach wie vor die Möglichkeit für einen Anstieg der Ölpreise und erklärte dies mit drohenden Sanktionen der USA gegen den wichtigen Förderstaat Russland sowie umfassenderer Sekundärzölle gegen russische Handelspartner.