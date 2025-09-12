Die Ölpreise sind am Freitag leicht gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete 66,18 US-Dollar. Das waren 19 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Oktober fiel ebenfalls geringfügig um 22 Cent auf 62,15 Dollar. Auch auf Wochensicht hielt sich die Preisbewegung am Ölmarkt in vergleichsweise engen Grenzen.