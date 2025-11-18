Zuletzt hatte unter anderem die Internationale Energieagentur eine Überversorgung des Ölmarktes im kommenden Jahr in Aussicht gestellt. Nach Einschätzung der Rohstoffexpertin Barbara Lambrecht von der Commerzbank hat sich das zu hohe Angebot bisher aber kaum bemerkbar gemacht, weil grosse Mengen an Rohöl in den Aufbau von Ölreserven geflossen seien, vor allem in China. Dies dürfte sich aber zunehmend ändern. Sollten zudem jüngste Sanktionen gegen die russische Ölindustrie greifen, dürfte das Überangebot auf dem Weltmarkt zulegen, sagte Expertin Lambrecht./jkr/la/he