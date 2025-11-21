Eine allgemein trübere Stimmung an den Finanzmärkten kurz vor dem Wochenende belastet auch die Ölpreise. Ausserdem wurde erneut auf den Friedensplan der USA für die Ukraine als Belastung verwiesen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj machte sich den Vorschlag der USA ausdrücklich nicht zu eigen, zeigte sich aber gesprächsbereit.
Am Freitag sind die jüngsten US-Sanktionen gegen die russischen Ölkonzerne Rosneft und Lukoil in Kraft getreten. Nach Einschätzung von Rohstoffexperten der Commerzbank sind damit die russischen Ölexporte stärker in den Fokus gerückt. «Eine weitere Verringerung der Lieferungen könnte einem Rückgang der Ölpreise entgegenwirken», heisst es im Marktkommentar./jkr/jha/
(AWP)