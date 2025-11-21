Die Ölpreise sind am Freitag etwas gesunken und haben den Erholungsversuch vom Vortag abgebrochen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar fiel um 46 Cent auf 62,92 US-Dollar. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Dezember ging um 56 Cent auf 58,44 Dollar zurück.