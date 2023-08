Mit den aktuellen Verlusten steuert der Ölmarkt auf die erste Woche mit Preisrückgängen seit Juni zu. Vor allem die Sorge vor einer weiter schwachen konjunkturellen Entwicklung in China hatte die Ölpreise zuletzt belastet. In den vergangenen Tagen waren mehrfach enttäuschende Wirtschaftsdaten aus der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt gemeldet worden. Unter anderem beunruhigt der angeschlagene Immobilienmarkt in China die Anleger an den Finanzmärkten.