Am Ölmarkt warten die Anleger auf ein Treffen des Verbunds Opec+, in dem neben Opec-Staaten auch andere wichtige Förderländer wie Russland organisiert sind. Die Gespräche der Vertreter der Opec+ sollen am Sonntag geführt werden. Es wird erwartet, dass die beteiligten Staaten einmal mehr eine Anhebung der Fördermenge beschliessen werden.