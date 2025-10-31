Am Ölmarkt warten die Anleger auf ein Treffen des Verbunds Opec+, in dem neben Opec-Staaten auch andere wichtige Förderländer wie Russland organisiert sind. Die Gespräche der Vertreter der Opec+ sollen am Sonntag geführt werden. Es wird erwartet, dass die beteiligten Staaten einmal mehr eine Anhebung der Fördermenge beschliessen werden.
Zudem haben die Investoren mögliche Auswirkungen von Sanktionen gegen Russland im Blick, darunter die US-Sanktionen gegen die führenden russischen Produzenten Rosneft und Lukoil. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, haben einige Ölraffinerien in Indien ihre Importe aus Moskau für die kommenden Monate ausgesetzt und suchen nach alternativen Bezugsquellen./jkr/jsl/stk
(AWP)