Zuletzt hielten sich die Preisbewegungen am Ölmarkt in vergleichsweise engen Grenzen. Der Preis für Brent-Öl aus der Nordsee wurde nur wenig über dem Niveau gehandelt, mit dem er am Montag in die Woche gestartet war. Nur zeitweise hatte die Sorge vor einem Überangebot auf dem Weltmarkt in den vergangenen Handelstagen belastet. Ein Rückgang der Ölreserven in den USA stützte hingegen die Notierungen.