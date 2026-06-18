Nach der Unterzeichnung eines Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran sind die getroffenen Vereinbarungen laut dem Vermittlerstaat Pakistan mit «sofortiger Wirkung» in Kraft getreten. Für den Ölmarkt ist vor allem wichtig, dass Teheran die Strasse von Hormus «unverzüglich wieder öffnen», und die USA die Seeblockade iranischer Häfen umgehend aufheben werde, gab der pakistanische Ministerpräsident Shehbaz Sharif in der Nacht auf Donnerstag auf X bekannt.