Hintergrund des Preisrückgangs ist vor allem die Sorge vor einem zu grossen Angebot auf dem Weltmarkt, unter anderem weil der Ölverbund Opec+ zuletzt mehrfach die Fördermengen erhöht hatte. Am kommenden Wochenende könnte der Verbund von Opec-Staaten und anderen wichtigen Förderländern wie Russland erneut eine höhere Produktionsmenge beschliessen./jkr/mis