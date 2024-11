Die Ölpreise sind am Montag gefallen. Am Markt wurde auf jüngste Personalentscheidungen für die künftige US-Regierung verwiesen, die auf höhere Fördermengen in den USA hindeuten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete am Morgen 74,56 US-Dollar und damit 63 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 65 Cent auf 70,59 Dollar.