Die Ölpreise sind am Freitag mit der Hoffnung auf ein baldiges Rahmenabkommen der USA mit dem Iran erneut deutlich gefallen. Die Nordseesorte Brent sank weiter unter die Marke von 90 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Am Morgen stand die Notierung der Referenzsorte mit Lieferung im August bei 88,19 Dollar. Das sind mehr als zwei Prozent weniger als am Vorabend und der tiefste Stand seit Mitte April.