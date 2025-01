Die Ölpreise sind wenig verändert in die neue Woche gestartet. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete am Montag zuletzt 80,64 US-Dollar. Das sind 15 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Februar stieg hingegen leicht um fünf Cent auf 77,93 Dollar.