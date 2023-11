Die Ölpreise haben sich am Freitag kaum verändert und damit die jüngste Talfahrt vorerst gestoppt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar 77,48 US-Dollar. Das waren sechs Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Dezember stieg um zehn Cent auf 73,00 Dollar. Derzeit ist Rohöl billiger als Anfang Oktober, also unmittelbar vor dem Beginn des Gaza-Kriegs.

17.11.2023 07:56