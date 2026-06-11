Im Gegensatz zur frühen Phase des Iran-Kriegs sorgt eine Eskalation der Lage nur noch für geringe Anstiege beim Ölpreis. Rohstoffexperten erkennen eine Reihe von Faktoren, die derzeit die Ölpreise bremsen. Unter anderem wird zunehmend Rohöl durch Pipelines aus den Fördergebieten am Persischen Golf geliefert und damit die Strasse von Hormus umgangen. Darüber hinaus hat China zuletzt weniger Öl auf dem Weltmarkt gekauft, während die USA das Angebot erhöht haben./jkr/jsl/jha/