Die Ölpreise haben sich am Dienstagmorgen nach Verlusten an den Handelstagen zuvor stabilisiert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar kostete am Morgen 78,04 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Montag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Januar-Lieferung stieg geringfügig auf 73,08 Dollar.

05.12.2023 08:02