Spekulationen auf ein schon bald steigendes Angebot von Rohöl aus Venezuela hatten die Preise zuletzt belastet - in einem Markt, in dem die Preise wegen hoher Fördermengen vieler Ölstaaten ohnehin schon länger unter Druck stehen. So hatten die USA nur wenige Tage nach dem US-Militäreinsatz in Caracas direkt in die Ölindustrie Venezuelas eingegriffen: Das südamerikanische Land werde zwischen 30 und 50 Millionen Barrel an sanktioniertem Öl an die USA liefern, hatte US-Präsident Donald Trump am Dienstag angekündigt.