Gestützt wurden die Ölpreise auch durch die Entwicklung der Ölreserven in den USA. In der vergangenen Woche waren die Lagerbestände an Rohöl nach Einschätzung des Interessenverbands American Petroleum Institute kräftig gesunken. Die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung bestätigten am Nachmittag das Bild. Fallende Ölreserven in der grössten Volkswirtschaft der Welt deuten auf ein knapperes Angebot hin und sorgen so in der Regel für Auftrieb bei den Ölpreisen./la/jha/