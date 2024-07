Am Freitagabend war der Preis für Rohöl der Nordsee-Sorte Brent zeitweise etwa zwei Dollar je Barrel gefallen. Am Markt wurde auf ein vergleichsweise geringes Handelsvolumen verwiesen, das zu stärkeren Kursbewegungen führte. Zudem habe Ende der vergangenen Woche eine weltweite Computerpanne zahlreiche Wirtschaftsbereiche getroffen und für Verunsicherung an den Märkten gesorgt.