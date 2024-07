Die Ölpreise haben am Montag etwas zugelegt. Marktbeobachter verwiesen auf die jüngste Zuspitzung der Lage in der ölreichen Region des Nahen Ostens und sprachen von einer leichten Gegenbewegung nach deutlichen Verlusten am Freitag. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September kostete am Nachmittag 81,39 US-Dollar. Das waren 26 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 34 Cent auf 77,50 Dollar.