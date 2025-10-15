Seit Ende September stehen die Ölpreise tendenziell unter Druck. In dieser Zeit hat sich Brent-Öl aus der Nordsee um etwa acht Dollar je Barrel verbilligt. Zuletzt hatte auch eine neue Zuspitzung im Zollstreit zwischen den USA und China Sorgen vor einem zu hohen Angebot geschürt und die Preise belastet./jkr/jsl/zb