Gestützt wurden die Notierungen durch die jüngste Entwicklung der Ölreserven in den USA. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Rückgang der Lagerbestände an Rohöl um 4,8 Millionen Barrel verzeichnet hatte. Sinkende Ölreserven in der grössten Volkswirtschaft der Welt stützen in der Regel die Ölpreise. Am Nachmittag werden die offiziellen Daten der US-Regierung zu den Lagerbeständen erwartet, die für neue Impulse sorgen könnten.