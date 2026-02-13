Am Vortag hatte eine breitangelegte Flucht aus Risikoanlagen auch die Ölpreise belastet. Für Preisdruck sorgten zudem Aussagen von US-Präsident Donald Trump. Der hatte nach einem Treffen mit Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu deutlich gemacht, dass er eine Einigung mit der Führung in Teheran einem militärischen Angriff gegen den Iran vorziehen würde. Der Preis für Brent-Öl war am Donnerstag um etwa zwei Dollar je Barrel gefallen.