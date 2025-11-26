Die Ölpreise haben sich am Mittwoch nach dem jüngsten Rutsch auf Einmonatstiefs stabilisiert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete zuletzt 62,03 US-Dollar und damit 23 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 21 Cent auf 58,16 Dollar.