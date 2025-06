Mit der Stabilisierung haben sich die Notierungen wieder in etwa auf dem Niveau eingependelt, das sie vor Beginn des Kriegs zwischen Israel und dem Iran am 13. Juni hatten. In den kommenden Handelstagen dürften nach Einschätzung der Commerzbank-Expertin Lambrecht die Atomverhandlungen zwischen den USA und dem Iran im Fokus stehen. Diese könnten «ein Belastungstest für das doch noch fragile Gleichgewicht am Ölmarkt sein».