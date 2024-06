In der laufenden Woche haben die Erdölpreise um etwa drei Dollar zugelegt. Seit Anfang Juni geht es bergauf. Ein Grund ist die Aussicht auf eine anziehende Nachfrage. Die konjunkturelle Lage in Europa und China scheint sich etwas zu bessern, was sich in einem höheren Bedarf an Rohöl, Benzin und Diesel niederschlagen dürfte. Das Angebot ist aufgrund von Förderbeschränkungen des Ölkartells Opec+ knapp./bgf/jha/