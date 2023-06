Am Ölmarkt dominieren derzeit die Nachfragesorgen, während Produktionskürzungen durch grosse Förderländer wie zuletzt Saudi-Arabien eher beiseite geschoben werden. Kummer bereiten vor allem die trüben Konjunkturaussichten in den USA und die schwache konjunkturelle Entwicklung in China. Die beiden Länder sind die grössten Energieverbraucher der Welt.