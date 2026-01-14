Hinzu kamen neue Zolldrohungen der US-Regierungen an die Adresse von Ländern, die mit dem Iran Handel treiben. Die Zollandrohungen sorgten erst einmal für einen Aufschlag bei den Ölpreisen, sagte Analyst Charu Chanana von Saxo Markets in Singapur. Aber in welche Richtung es am Ende tatsächlich wirkt, hänge nun davon ab, ob die Rhetorik überhaupt in realen Zöllen mündet.
Etwas gebremst wurden die Ölpreise durch die jüngste Entwicklung der Ölreserven in den USA. In der vergangenen Woche waren die Lagerbestände an Rohöl überraschend gestiegen. Steigende Reserven in der grössten Volkswirtschaft der Welt belasten in der Regel die Ölpreise./jkr/jha/
(AWP)