Die Ölpreise haben sich am Mittwoch etwas erholt. Am Markt wurde auf einen Bericht von CNN verwiesen, wonach Israel einen möglichen Angriff auf Irans Atomanlagen vorbereite. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kostete am Morgen 66,29 US-Dollar und damit 91 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI mit Lieferung im Juni legte am Morgen bei 62,82 Dollar ähnlich stark zu.