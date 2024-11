Bereits in der vergangenen Woche waren die Ölpreise allerdings wieder gestiegen, unter anderem weil der Markt einen weiteren Angriff des Iran auf Israel befürchtet. Die Lage in der ölreichen Region des Nahen Ostens könnte nach dem israelischen Vergeltungsschlag gegen den Iran weiter eskalieren. Einem Medienbericht zufolge plant die Regierung in Teheran einen erneuten Angriff auf Israel. Der Gegenschlag werde «heftig und komplex» ausfallen, zitierte die US-Zeitung «The Wall Street Journal» (WSJ) einen ägyptischen Beamten, der über die Planungen informiert wurde.