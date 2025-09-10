Seit Beginn der Woche geht es mit den Ölpreisen nach oben. In dieser Zeit hat sich Brent-Öl um etwa anderthalb Dollar je Barrel verteuert. Als Gründe gelten die Aussicht auf Sanktionen gegen das Förderland Russland und zuletzt auch der Angriff Israels auf die Führungsspitze der islamistischen Hamas in Doha, der Hauptstadt des Golfstaats Katar. Israels Angriff erschwert die Bemühungen zur Beendigung des Nahostkonflikts, was die geopolitischen Risiken in der ölreichen Region verstärkt.