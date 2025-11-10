Die Aussicht auf ein Ende des Shutdowns in den USA habe die Ölpreise zu Beginn der Woche gestützt, hiess es von Marktbeobachtern. Der US-Senat hatte am späten Sonntagabend (Ortszeit) mit Stimmen der Demokraten dafür votiert, über einen aus dem Repräsentantenhaus stammenden Übergangsetat zu beraten. Damit ist eine erste wichtige Hürde im Parlament zur Beendigung des längsten Shutdowns in der Geschichte der Vereinigten Staaten überwunden.