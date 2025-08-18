Die Ölpreise haben am Montag geringfügig zugelegt. Die Anleger schauen auf das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete 66,00 US-Dollar. Das waren 16 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im September stieg um 18 Cent auf 62,98 Dollar.