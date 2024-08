Allerdings wird die Situation als weiter angespannt beschrieben, zumal die Gespräche zwischen Israel und der islamistische Terrororganisation Hamas über eine Waffenruhe in einer Sackgasse stecken. Eine israelische Delegation ist schon nach wenigen Stunden vom Verhandlungsort in Ägypten wieder abgereist, wie aus Kreisen am Flughafen von Kairo verlautete. Auch Katars Emir Tamim bin Hamad Al Thani und die Vertreter von Hamas verliessen die Stadt wieder. Es gebe eine «schwierige Pattsituation», berichtete die Deutschen Presse-Agentur unter Berufung auf ägyptische Sicherheitskreise.