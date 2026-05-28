Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Iran-Kriegs bestätigten sich zuletzt nicht. Die Lage verschärfte sich sogar wieder. Das US-Militär hatte nahe der Strasse von Hormus eine iranische Stellung angegriffen, von der aus Drohnen gesteuert wurden. Zudem seien vier Drohnen abgeschossen worden, die eine Bedrohung für die USA darstellten, teilte ein US-Beamter mit. Aus Sicht des US-Präsidenten ist der Verhandlungsstand zu einem möglichen Ende des Iran-Kriegs noch nicht zufriedenstellend. Donald Trump erneuerte die Drohung, dass man entweder eine Vereinbarung abschliessen oder weiter kämpfen werde - er sprach davon, dann «die Sache zu Ende» zu bringen.